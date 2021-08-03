По информации источника, стороны находятся в продвинутых переговорах. Отмечается, что Макаров попрощался с партнерами по "Рубину" и сказал, что почти наверняка перейдет в состав московского "Динамо".
Полузащитник Денис Макаров выступает за казанский клуб с 2020 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. В сезоне-2021/22 Макаров сыграл в одном матче - в первом туре РПЛ против "Спартака" (1:0). Контракт полузащитника с казанцами рассчитан до конца июня 2023 года, портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.
Источник: Чемпионат
Источник: "Динамо", "Локомотив" и "Краснодар" интересуются Макаровым, за которого просят 10 млн евро
СМИ: Денис Макаров близок к переходу в "Динамо". Он уже попрощался с игроками "Рубина"
Полузащитник "Рубина" Денис Макаров близок к переходу в "Динамо".
Фото: "Getty Images"
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