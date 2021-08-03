Напомним, что матч за Суперкубок прошел на стадионе "Калининград" 17 июля.
Учреждение решили привлечь к ответственности в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, которые были установлены для профилактики распространения коронавируса в регионе. Дело открыто по соответствующей статье, согласно которой юрлица могут получить штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Также может быть вынесено наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Отметим, что матч за Суперкубок посетили более 16 тысяч человек. Через несколько дней после матча власти региона ограничили число посетителей домашних игр местной "Балтики" 500 зрителями.
Источник: Новый Калининград
Роспотребнадзор открыл дело в отношении стадиона "Калининград" из-за Суперкубка. Арену могут закрыть на три месяца
В отношении учреждения "Стадион "Калининград" открыли дело об административном правонарушении из-за матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" (3:0).
Фото: "Новый Калининград"
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