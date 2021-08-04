Напомним, ранее стало известно, что РФС попросил клубы Премьер-Лиги о переносе шестого тура в интересах сборной России, которая будет готовиться к матчам отбора на чемпионат мира. При этом ожидалось, что игры этого тура перенесут на сентябрь или декабрь.
Вместе с тем, по данным источника, матчи шестого тура, с большой долей вероятности, будут перенесены на 25 августа.
Отметим, что проведение матчей шестого тура российской Премьер-Лиги запланировано на 28 и 29 августа.
Источник: РБ Спорт
СМИ: матчи шестого тура РПЛ перенесут на 25 августа
Шестой тур РПЛ, с большой долей вероятности, перенесут на 25 августа.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!