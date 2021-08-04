Семин сообщил, что находился в Испании, когда ему поступило предложение возглавить "Ростов". По словам тренера, соглашение с клубом было достигнуто быстро.
"События развивались очень быстро. Когда я получил первый звонок из "Ростова", находился в испанской Марбелье. Тут же собрался и приехал. Все было оформлено быстро и конкретно, выстроено правильно", - рассказал Семин.
Напомним, что ранее "Ростов" объявил о заключении двухлетнего контракта с Семиным.
Источник: Спорт-Экспресс
Семин рассказал, когда проведет первую тренировку в "Ростове"
Семин - о переговорах с "Ростовом": все было оформлено быстро и конкретно, выстроено правильно
Новый наставник "Ростова" Юрий Семин рассказал о переговорах с клубом, прошедших перед заключением контракта.
Фото: РИА Новости
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