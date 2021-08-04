Семин сообщил, что завтра проведет первую тренировку в должности главного тренера "Ростова". Также он рассказал, что пообедал с предыдущим наставником команды Валерием Карпиным.
"С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Сегодня последнюю тренировку провел Валерий Карпин, потом мы с ним пообедали. Спасибо ему за приятные слова и хорошие пожелания. Будем сотрудничать по всем направлениям", - сказал Семин.
Напомним, ранее "Ростов" объявил о подписании двухлетнего контракта с Семиным. Перед этим команду покинул Валерий Карпин, он сосредоточится на работе в должности главного тренера сборной России.
Источник: Спорт-Экспресс
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Семин рассказал, когда проведет первую тренировку в "Ростове"
Новый главный тренер "Ростова" Юрий Семин рассказал о том, когда проведет первую тренировку в качестве наставника команды.
Фото: "Чемпионат"
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