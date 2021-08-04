"Последней каплей стала история с правым защитником "Ривер Плейта" Гонсало Монтиэлем. Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно. Никакие аргументы не действовали
Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: "Это мнение Тедеско, и я с ним согласен. Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер. Не хочу, извините, быть терпилой", - сказал Попов.
Также Попов заявил, что устал от постоянных публичных унижений со стороны супруги Леонида Федуна.
Сегодня "Спартак" в 1-м матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов уступил "Бенфике" со счетом 0:2. Матч обслуживала бригада арбитров из Сербии во главе со Срджаном Йовановичем. Первый тайм в этой встрече закончился со счетом 0:0. Счет в этой игре открыл форвард "Бенфики" Рафа Силва на 51-й минуте. Он отправил мяч мимо голкипера "Спартака" после передачи Жоау Мариу. На 74-й минуте защитник лиссабонцев Жилберто установил окончательный счет в матче.
Вторая игра пройдет 10 августа в Лиссабоне на "Эштадиу ду Бенфика" и начнется в 22:00 мск. Победитель в этой паре в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего из пары ПСВ - "Мидтьюлланд". Проигравший - будет выступать на групповом этапе Лиги Европы.
Источник: "СЭ"
Спортивный директор "Спартака" Попов объявил об уходе из клуба
Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов заявил, что в четверг, 5 августа, напишет заявление об уходе из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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