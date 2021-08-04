Заявление об уходе Попов должен написать завтра, 5 августа.
"Попов уходит? Выпил, наверное. Я его заявления не слышал. Что касается ответной игры, то шансы есть всегда. Могут выйти, а могут и не выйти", - приводит слова Федуна Sport24.
Дмитрий Попов был назначен на должность спортивного директора "Спартака" в ноябре прошлого года. На этой позиции Попов уже работал с 2008 по 2016 год.
Сегодня "Спартак" в 1-м матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов уступил "Бенфике" со счетом 0:2. Матч обслуживала бригада арбитров из Сербии во главе со Срджаном Йовановичем.
Вторая игра пройдет 10 августа в Лиссабоне на "Эштадиу ду Бенфика" и начнется в 22:00 мск. Победитель в этой паре в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего из пары ПСВ - "Мидтьюлланд". Проигравший - будет выступать на групповом этапе Лиги Европы.
Спортивный директор "Спартака" Попов объявил об уходе из клуба
"Выпил, наверное". Андрей Федун – о заявлении Попова об уходе из "Спартака"
Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун отреагировал на новость о том, что спортивный директор "красно-белых" Дмитрий Попов принял решение покинуть команду.
Фото: ФК "Спартак"
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