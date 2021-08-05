Попов подписал документы о расторжении сотрудничества со "Спартаком"

Ранее сообщалось об отставке специалиста, однако необходимые документы, официально подтверждающие окончание сотрудничества между клубом и Поповым были подписаны только сегодня.
Напомним, что вчера спортивный директор красно-белых сделал заявление, в котором сообщил о несогласии с трансферной политикой руководства клуба.
Также Попов высказал недовольство тем, что владелец "Спартака" Леонид Федун консультируется по различным вопросам с экс-наставником московской команды Доменико Тедеско.
Итогом стало решение Попова "не быть терпилой", что сегодня оказалось закреплено на бумаге.
Специалист работал спортивным директором "Спартака" в период с 2008 по 2016 год. В ноябре 2020 года Попов вернулся на занимаемую ранее должность.
Источник: "СЭ".
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Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов официально покинул занимаемую в московской команде должность.
Фото: ФК "Спартак"
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