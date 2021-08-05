Пресс-служба петербуржцев сообщает, что вратарь находится в команде на просмотре.
По информации источника, в настоящий момент клуб не ведёт переговоров о контракте с футболистом. Будущее игрока в "Зените" во многом будет зависеть от того, как он проявит себя на просмотре.
В минувшем розыгрыше чемпионата Белоруссии 23-летний вратарь провёл в составе "Руха" 18 матчей, в которых пропустил 12 мячей. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 350 тысяч евро.
Ранее Павлюченко выступал за "Динамо Брест", откуда на правах свободного агента в январе текущего года перебрался в нынешнюю команду.
Источник: "Матч ТВ".
Вратарь белорусского "Руха" Павлюченко находится на просмотре в "Зените"
"Зенит" может подписать голкипера белорусского "Руха" Павла Павлюченко.
Фото: Getty Images
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