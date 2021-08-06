"Если отменить лимит в РПЛ, в сборной России некому будет играть. Для меня сборная важнее всего. Жирков, Аршавин и Павлюченко росли в голодное время, они проделывали большой путь, чтобы добиться успеха - играть в топовых командах, в хороших условиях. Сегодня молодые футболисты - избалованные.
Каждый раз, когда наша сборная России проваливается на международной арене, мы начинаем говорить про лимит. Считаю, нет смысла отменять лимит в РПЛ", - приводит слова Иванова Sport24.
Напомним, на минувшем чемпионате Европы-2020 российская национальная команда под руководством Станислава Черчесова не смогла пробиться в плей-офф, заняв последнее место в группе со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.
На данный момент в высшем дивизионе чемпионата России действует лимит на легионеров "8+17" - в заявке клуба на сезон РПЛ может быть не более восьми иностранных игроков, при этом их количество на поле не ограничено.
Президент "Урала" Иванов: если отменить лимит на легионеров, в сборной России некому будет играть
Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что бессмысленно отменять лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Урал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!