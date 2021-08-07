"На наш взгляд, пенальти назначен однозначно верно. Когда наступают на ногу, разве это не пенальти? Не вижу никаких нарушений со стороны арбитра.
Если соперник захочет выразить недовольство, то это его право. А вообще все судейские моменты пусть разбирает специальный комитет", - приводит слова Газизова "Р-Спорт".
Напомним, "Локомотив" принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча с "Уфой".
В концовке первого тайма главный арбитр игры Иван Сиденков после подсказки видеорефери назначил одиннадцатиметровый удар в ворота красно-зеленых и показал вторую желтую карточку полузащитнику "железнодорожников" Дмитрию Баринову.
Газизов прокомментировал судейство в матче с "Локомотивом"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов считает, что пенальти в пользу команды из Башкортостана в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги против "Локомотива" (1:1) был назначен верно.
Фото: ФК "Уфа"
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