Семак заявил, что Клаудиньо нужно будет время на адаптацию, поскольку раньше он не выступал за пределами Бразилии. Также он отметил, что тренеры "сине-бело-голубых" рады любому пополнению состава команды.
"Клаудиньо играл в Бразилии на разных позициях. В условиях лимита для нас это большой плюс. Раньше он не был за пределами Бразилии. Ему потребуется время на адаптацию. Посмотрим, как внедрить его в игру команды.
Нам нужны качественные игроки. Но наше желание это одно, а возможности клуба — другое. Рады любому игроку", - сказал Семак.
Напомним, ранее "Зенит" объявил, что договорился о трансфере Клаудиньо. Ожидается, что в ближайшие недели бразилец подпишет контракт с клубом.
Источник: Sport24
"Зенит" объявил о договоренности с "Ред Булл Брагантино" по переходу Клаудиньо
Семак прокомментировал предстоящий переход Клаудиньо в "Зенит"
Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал договоренность клуба о переходе бразильского полузащитника Клаудиньо из "Ред Булл Брагантино".
Фото: "Зенит"
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