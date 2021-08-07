Эпизод случился в начале второго тайма. Во время борьбы за верховой мяч защитник нижегородцев Миладинович столкнулся в воздухе с форвардом "Спартака" Эсекьелем Понсе.
26-летний серб потерял сознание до приземления на газон. Усилиями партнёров по команде было предотвращено западения языка. Защитник пришёл в чувства, однако не смог покинуть поле самостоятельно.
Говорить о сроках восстановления и возвращения на поле преждевременно. На данный момент игроку предстоит пройти полноценное обследование.
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков прокомментировал ситуацию на послематчевой пресс-конференции: "Пока знаю, что у него рваная травма головы. Надеюсь, она не серьёзная".
Кержаков: очень приятно, что мой дебют в роли главного тренера против "Спартака" сложился удачно
"Нижний Новгород" обыграл "Спартак"
Стало известно состояние здоровья защитника "Нижнего Новгорода" Миладиновича
Центрдеф "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович во время столкновения в матче со "Спартаком" получил травму головы.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
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