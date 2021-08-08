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Алексей Сафонов: когда Гинер всё контролировал, ЦСКА считал каждую копейку. А сейчас деньги дали, они чуть расслабились

Известный футбольный агент Алексей Сафонов раскритиковал селекционную работу ЦСКА.
Фото: ЦСКА
Сафонов заявил, что раньше ЦСКА намного лучше проводил селекционную работу. По словам агента, "армейцам" не удалось сформировать сильную команду, несмотря на существенные траты. При этом Сафонов не исключил, что ЦСКА может сделать определенные шаги на трансферном рынке нынешним летом.

"Раньше селекция была гораздо сильнее, чем сейчас. Когда Гинер всё контролировал, ЦСКА считал каждую копейку, а тут такое ощущение, что деньги дали и чуть расслабились. Деньги потратили, а сильную команду не набрали. Возможно, к началу осени ЦСКА еще предпримет что-то на трансферном рынке. Думаю, одного игрока могут взять", - заявил Сафонов.

Источник: Матч ТВ

Агент Сафонов: полагаю, "Зенит" подпишет 4-5 игроков. Для Лиги чемпионов у них команда еще не готова

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Теги: ЦСКА
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