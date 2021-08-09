Тренер ЦСКА Бабаян назвал предварительный диагноз повреждения Заболотного

По словам Бабаяна, предварительный диагноз - мышечный спазм. При этом точная информация по повреждению Заболотного будет получена после обследования, сообщил тренер ЦСКА.
"Заболотный получил повреждение после болезненного удара в икроножную мышцу. При этом Антон вернулся на поле, однако через 15 минут почувствовал дискомфорт в районе ягодичной мышцы. Первичный диагноз — мышечный спазм. Но точную информацию сможем получить лишь после обследования", - сказал Бабаян.
Источник: Чемпионат
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Тренер ЦСКА Григорий Бабаян высказался о состоянии здоровья форварда Антона Заболотного, получившего повреждение в матче третьего тура РПЛ с "Динамо" (1:2).
Фото: РИА Новости
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