По словам Ткаченко, "Тоттенхэм" искал подмену для основного центрфорварда команды Харри Кейна. "Шпоры" рассматривали кандидатуру Дзюбы. Жозе Моуринью, тогда возглавлявший "Тоттенхэм", согласился на трансфер Артема, но в итоге сделка не состоялась, рассказал Ткаченко.
"Дзюба и "Тоттенхэм"? Я разговаривал с Жозе. Они искали человека-подмену для Кейна. Как сказал мне Жозе: "I need bench-option for Kane". Они искали такого игрока. Поэтому, когда никого не получалось взять, ему сказали: "Возьмите Дзюбу". Жозе согласился, но в итоге не взял", - сообщил Ткаченко.
Источник: Чемпионат
Ткаченко: Моуринью согласился на трансфер Дзюбы в "Тоттенхэм", но в итоге не взял его в команду
Футбольный менеджер Герман Ткаченко рассказал о несостоявшемся переходе форварда "Зенита" Артема Дзюбы в "Тоттенхэм".
Фото: "Зенит"
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