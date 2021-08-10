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Витория: не могу говорить публично, что мне нужен тот или иной игрок. Но усиления "Спартаку" нужны

Наставник "Спартака" Руй Витория после поражения от "Бенфики" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:2) высказался о потенциальном усилении состава своей команды.
Фото: "СЭ"
Витория, в частности, заявил, что "Спартак" нуждается в усилении состава.

"Если говорить об усилении, я не могу говорить публично о том, что мне нужен один или другой игрок. Но усиления нужны. В сентябре будет много времени, чтобы усилить команду. Надо будет сесть вместе с руководством клуба и понять, какие решения помогут клубу усилиться", - сказал Витория.

Отметим, что, проиграв "Бенфике" по сумме двух матчей со счетом 0:4, "Спартак" выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов. Москвичи выступят в групповом раунде Лиги Европы.

Источник: Спорт-Экспресс

Руй Витория: в атаке "Спартаку" не хватило хладнокровия

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Теги: Витория Спартак
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