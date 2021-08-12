Шунин заявил, что не читал ничего о спорте после завершения группового этапа Евро. Также он отметил, что важно фильтровать как критику, так и похвалу.
"После группового этапа не читал ничего ни о себе, ни о спорте, только смотрел другие матчи. От критики никуда не деться - чем выше уровень, на котором играешь, тем больше тебя обсуждают. Неприятно, когда пишут плохое, но нужно это фильтровать. Так же, как и похвалу. Когда тебе говорят, какой ты классный, топ, выручил в каком-то эпизоде - это мешает развиваться. Не всегда мнение со стороны по делу - бывает, еще и семью оскорбляют, близких", - сказал Шунин.
Напомним, что на Евро-2020 российская сборная не вышла в плей-офф. Команда финишировала на последнем месте в группе B, пропустив вперед сборные Бельгии, Финляндии и Дании. Сборная России набрала три очка в групповом раунде турнира, обыграв Финляндию (1:0).
Источник: Sport24
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Шунин - о критике после Евро: не всегда мнение со стороны по делу - бывает, еще и семью оскорбляют
Вратарь "Динамо" и сборной России Антон Шунин высказался о критике в адрес национальной команды после неудачного выступления на Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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