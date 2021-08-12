По словам Шунина, он не ожидал, что тренерский штаб сборной примет решение не включить его в стартовый состав. Также Шунин отметил, что был полностью готов к игре с финнами.
"На установке перед матчем с финнами я узнал, что основным будет Сафонов. Не ожидал. Готовился, не подозревая, что не буду играть. "Впереди два матча, все еще можно исправить". Мысли были только такие. Был готов на сто процентов", - сказал Шунин.
Напомним, что Шунин провел на Евро-2020 один матч - в первом туре группового раунда он защищал ворота сборной России в матче с Бельгией (0:3). Российская национальная команда по итогам групповой стадии турнира заняла последнее место в группе, набрав три очка, и не вышла в плей-офф.
Источник: Sport24
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"Готовился, не подозревая, что не буду играть". Шунин - о непопадании в стартовый состав сборной на матч Евро с финнами
Вратарь "Динамо" и сборной России Антон Шунин сообщил, что был удивлен, когда узнал, что не выйдет в основном составе на матч с Финляндией во втором туре группового этапа Евро-2020 (1:0).
Фото: "Динамо"
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