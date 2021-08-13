Селюк отметил, что российский клубный футбол стремительно регрессирует. По его словам, Россия может упасть очень низко в рейтинге УЕФА.
"Катимся в пропасть, такими темпами скоро скатимся к Люксембургу и Мальте в рейтинге УЕФА. <...> Сначала проигрывали болгарам 1:5, грузинскому "Локомотиву", теперь полякам и сербам. Лига конференций – это же лига для униженных и обездоленных, а наши клубы даже из нее вылетают", - сказал Селюк.
Напомним, что ранее "Рубин" и "Сочи" вылетели из Лиги конференций, уступив "Ракуву" и "Партизану" соответственно в третьем раунде отборочного этапа.
Источник: Советский спорт
Селюк: российский футбол катится в пропасть, скоро скатимся к Люксембургу и Мальте в рейтинге УЕФА
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о вылете "Рубина" и "Сочи" из Лиги конференций.
Фото: "Рубин"
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