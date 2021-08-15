Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Локомотив
17:30
ЗенитНе начат
П1 4.4X 3.85П2 1.8
Краснодар
20:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.45X 4.8П2 7
Рубин
20:00
Крылья СоветовНе начат
П1 2.55X 3.3П2 2.9

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
2 - 1
АкронЗавершен
Спартак-2
18:00
АланияНе начат
П1 4.4X 3.65П2 1.76

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ньюкасл
2 - 1
Вест ХэмПерерыв
П1 1.65X 3.55П2 5.6
Тоттенхэм
18:30
Манчестер СитиНе начат
П1 5.6X 4.1П2 1.63

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
18:30
Атлетико МадридНе начат
П1 3.9X 3.3П2 2.08
Барселона
21:00
Реал СосьедадНе начат
П1 1.74X 4П2 4.6
Севилья
23:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.51X 4.2П2 7.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Майнц
1 - 0
РБ Лейпциг1 тайм
Кёльн
18:30
ГертаНе начат
П1 2.31X 3.35П2 3.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Анже
3 - 0
ЛионЗавершен
Реймс
2 - 3
МонпельеПерерыв
П1 6.75X 3.45П2 1.6
Брест
0 - 0
РеннПерерыв
П1 3.85X 2.4П2 2.65
Нант
1 - 0
МетцПерерыв
П1 1.3X 4.7П2 14.5
Клермон
0 - 0
ТруаПерерыв
П1 1.57X 3.3П2 8.5
Ланс
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 2.03X 3.55П2 3.75
Марсель
21:45
БордоНе начат
П1 1.53X 4.4П2 6.2

Актер Баринов: если "Локомотив" сумеет сыграть вторым номером в матче с "Зенитом", он чего-нибудь добьется

Актер и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказался о предстоящем матче "железнодорожников" с "Зенитом" в четвертом туре РПЛ.
Фото: "Локомотив"
Баринов отметил, что не берется предсказывать результат поединка. Также он заявил, что "Локомотив" может добиться успеха, если сыграет вторым номером в матче с "Зенитом".

"Конечно, я хочу победы, но тут нужно объективно смотреть. Не знаю, насколько еще игра всех команд ясна. Я смотрел "Ростов", и физически слабо готова команда.

Никогда не берусь предсказывать, хоть и болею за "Локомотив". Ожидаю хорошего футбола. Если "Локомотив" сумеет сыграть вторым номером, то он чего-нибудь добьется", - сказал Баринов.

Отметим, что матч "Локомотив" - "Зенит" пройдет сегодня, 15 августа, и начнется в 17.30 мск.

Источник: Матч ТВ

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Баринов В Локомотив Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Ракицкий пропустит матч с "Локомотивом" из-за повреждения
Селюк: думаю, что "Зенит" победит "Локомотив"
Капелло назвал фаворита в борьбе за титул чемпиона Италии
"Локомотив" - "Зенит". Малком - в стартовом составе гостей, Дзюба остался в запасе 13
Актер Баринов: если "Локомотив" сумеет сыграть вторым номером в матче с "Зенитом", он чего-нибудь добьется
Арустамян: "Краснодар" пристально наблюдает за игроком батумского "Динамо"
Матч квалификации ЧМ-2022 Россия - Хорватия может пройти на "ВТБ Арене" в Москве
Малком: Азмун - феномен! Но он меня ничему не научил, я и сам умею забивать 1
СМИ: футбольные сборные России могут переехать из Новогорска в Сочи 3
Чемпион мира и Европы Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет 19
Петржела: "Локомотив" - главный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство
Источник: нападающий киевского "Динамо" Супряга перейдет на правах аренды в "Сампдорию"
"В "Зените" ты будешь счастлив". Малком рассказал, как убедил Клаудиньо переехать в Петербург 7
Александр Панов: Соболеву надо прибавлять 3
Гендиректор "Химок": трансфер Клаудиньо - это то, что нужно российскому футболу 2
"Полный идиотизм". Дасаев - о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ 32
Малком заявил о готовности сыграть в матче с "Локомотивом" 1
Б. Игнатьев: мне безразлично, кто выиграет - "Локомотив" или "Зенит". Хочется увидеть изменения в игровом качестве 1 эксклюзив
Бийол - об игре на позиции центрального защитника: есть комфорт 8
Генеральный директор "Сочи" прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров 2
Президент Руанды раскритиковал "Арсенал" за поражение в матче АПЛ с "Брентфордом"
Грилиш объяснил, почему решил перейти из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" 2
Официально: Джикия продлил контракт со "Спартаком" 13
Почеттино отреагировал на свист фанатов "ПСЖ" в адрес Мбаппе
У «Ростова» больше проблем, чем у ЦСКА. Дебютный матч Семина на пустой «Ростов Арене» выиграла команда Березуцкого
Мележиков: бюджет "Спартака" остался примерно таким, каким был в прошлом году
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 13
"Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются". Президент "Урала" - о возможной отмене лимита на легионеров 8
Генеральный директор "Спартака" высказался о возможном возвращении Фернандо в клуб 3
Газзаев: ЦСКА эпизодами упускает игру. Это проблема в функциональном состоянии игроков 1
Все новости
-