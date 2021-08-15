Баринов отметил, что не берется предсказывать результат поединка. Также он заявил, что "Локомотив" может добиться успеха, если сыграет вторым номером в матче с "Зенитом".
"Конечно, я хочу победы, но тут нужно объективно смотреть. Не знаю, насколько еще игра всех команд ясна. Я смотрел "Ростов", и физически слабо готова команда.
Никогда не берусь предсказывать, хоть и болею за "Локомотив". Ожидаю хорошего футбола. Если "Локомотив" сумеет сыграть вторым номером, то он чего-нибудь добьется", - сказал Баринов.
Отметим, что матч "Локомотив" - "Зенит" пройдет сегодня, 15 августа, и начнется в 17.30 мск.
Источник: Матч ТВ
Актер Баринов: если "Локомотив" сумеет сыграть вторым номером в матче с "Зенитом", он чего-нибудь добьется
Актер и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказался о предстоящем матче "железнодорожников" с "Зенитом" в четвертом туре РПЛ.
Фото: "Локомотив"
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