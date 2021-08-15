"У Малкома сотрясение. Посмотрим на его состояние", - сказал Семак после матча.
Напомним, полузащитник "Зенита" Малком получил травму во втором тайме матча 4-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1). В одном из эпизодов бразильский футболист упал на газон, а защитник "железнодорожников" Станислав Магкеев случайно ударил по голове Малкома ногой. Бразилец был заменен на 73-й минуте, вместо него вышел Алексей Сутормин.
Отметим, это был первый матч Малкома после возвращения с Олимпийских игр в Токио. На тех Играх полузащитник в составе сборной Бразилии стал обладателем золотых медалей, забив победный гол в финале со сборной Испании.
Источник: "СЭ"
Малком получил сотрясение в матче с "Локомотивом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья полузащитника петербургской команды Малкома.
Фото: РПЛ
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