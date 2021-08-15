По информации источника, после конфликта с Ильиным Вильена сказал, что больше не хочет тренироваться и намерен покинуть "Краснодар". Голландец попросил выставить его на трансфер.
Отмечается, что именно с конфликтом футболистов связаны штрафные санкции в отношении Вильены, о которых перед матчем с тульским "Арсеналом" заявил наставник "быков" Виктор Гончаренко. Тонни де Вильена не вошел в заявку на этот матч, тогда как Ильин начал игру на скамейке запасных.
В матче 4-го тура РПЛ "Краснодар" - "Арсенал" идет второй тайм, счет 3:1 в пользу хозяев.
Полузащитник Тонни де Вильена перешел в "Краснодар" в 2019 году за 9 млн евро из "Фейеноорда". Контракт игрока с "быками" рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.
За "Краснодар" 26-летний полузащитник провел 67 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
Источник: Чемпионат
Источник: Вильена хочет уйти из "Краснодара". Он отказался тренироваться из-за конфликта с Ильиным
У полузащитника "Краснодара" Тонни де Вильены произошел конфликт с одноклубником Владимиром Ильиным на тренировке.
Фото: РПЛ
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