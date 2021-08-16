"Спартак" ведет переговоры с "Глазго Рейнджерс" о возможном трансфере опорного полузащитника с финским паспортом Глена Камара, сообщают СМИ.
25-летний игрок в прошедшем сезоне провел за шотландский клуб 51 матч во всех турнирах, забил в них 2 гола и отдал 2 результативные передачи. На Чемпионате Европы-2020 Камара принял участие во всех трех матчах сборной Финляндии.
В апреле 2021 года Камара стал участником скандала в матче 1/8 финала Лиги Европы между "Рейнджерс" и пражской "Славией": футболист напал по окончании игры на чешского игрока Ондржея Куделу, а после обвинил его в расистских оскорблениях.
Источник: "РБ Спорт"
Игрок "Славии" Кудела получил за расизм дисквалификацию на 10 матчей. Избивший его хавбек "Рейнджерс" Камара - на 3
СМИ: "Спартак" интересуется опорником "Рейнджерс" и сборной Финляндии. Весной он стал участником расистского скандала
25-летний полузащитник "Рейнджерс" Глен Камара может стать игроком московского "Спартака".
Фото: Getty Images
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