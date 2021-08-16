"Бруно Фукс остаётся в ЦСКА. Многие клубы интересовались им, но мы приняли решение остаться в России", - передаёт слова агента игрока Metaratings.ru.
Ранее в СМИ сообщалось, что защитник находится в активной стадии переговоров с одним из испанских клубов.
Фукс пополнил состав ЦСКА летом 2020 года. Соглашение между клубом и игроком рассчитано на срок до 2025 года. Сумма трансфера из бразильского "Интернасьонала" составила 8 млн евро, однако реальная стоимость футболиста на момент перехода, по данным профильного интернет-портал transfermarkt, составляла 1,8 млн евро.
Нынешним летом Фукс в составе сборной Бразилии стал олимпийским чемпионом на играх в Токио.
На старте нового сезона РПЛ 22-летний защитник ещё не появлялся на поле в футболке ЦСКА.
Агент Фукса: Бруно останется в ЦСКА, несмотря на интерес "Сельты"
Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, сделал заявление относительно места продолжения карьеры его подопечного.
Фото: инстаграм Бруно Фукса
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