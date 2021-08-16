На информацию об интересе испанского клуба отреагировал глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.
Ранее сообщалось, что нападающий в нынешнее трансферное окно может отправиться в аренду в "Сельту".
"Спартак" не планирует отдавать Понсе в аренду в "Сельту", — передаёт слова Зеленова Sport24.
В новом сезоне РПЛ 24-летний аргентинец провёл в составе "Спартака" два матча и отметился забитым мячом. В прошлом первенстве Российской премьер-лиги Понсе вышел на поле в футболке красно-белых в 25 встречах. В них игрок набрал двенадцать результативных действий по системе "гол+пас" (9+3).
Следующий матч "Спартак" проведёт на выезде в Туле. Игра с "Арсеналом" состоится 21 августа и начнётся в 16:00 по московскому времени.
Источник: Эсекьель Понсе отправится в аренду в "Сельту"
"Спартак" отреагировал на информацию о переходе Понсе в "Сельту"
"Спартак" прокомментировал сведения о возможном переходе нападающего красно-белых Эсекьеля Понсе в "Сельту".
Фото: ФК "Спартак"
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