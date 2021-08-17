По информации источника, агент предложил услуги хорватского футболиста представителям неаполитанского клуба, однако пока у "Наполи" нет свободных средств на приобретение Влашича. Отмечается, что деньги могут появится, если итальянский клуб сумеет продать нападающего Лоренцо Инсинье.
"Наполи" уже один раз отказывался от трансфера Николы Влашича: летом прошлого года услуги полузащитника также предлагались клубу Серии А, но неаполитанцы посчитали, что хорват слабо справляется с помощью команде в обороне.
Полузащитник Никола Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сезон-2018/19 он провел за армейский клуб на правах аренды, а летом 2019 года подписал полноценный контракт. Соглашение Влашича с московской командой рассчитано до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 30 млн евро.
В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 3 матча в РПЛ и одна голевая передача. Всего за ЦСКА Влашич провел 106 матчей, в которых забил 33 гола.
Источник: Eurostavka
СМИ: Влашич может перейти из ЦСКА в "Наполи"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в "Наполи".
Фото: РПЛ
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