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Источник: "Урал" может арендовать у "Рубина" Ивана Игнатьева

Форвард "Рубина" Иван Игнатьев может продолжить карьеру в "Урале".
Фото: РПЛ
По данным источника, стороны в настоящее время ведут переговоры об аренде 22-летнего игрока, недовольного количеством игрового времени в казанском клубе. Отмечается, что в случае перехода в екатеринбургскую команду Игнатьев должен будет пойти на определенные понижения в финансовом аспекте контракта.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Иван принял участие в двух матчах, выходя на замену, и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Рубином" действует до 30 июня 2024 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2,8 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"

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Теги: Урал Игнатьев Ив Рубин
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