По данным источника, стороны в настоящее время ведут переговоры об аренде 22-летнего игрока, недовольного количеством игрового времени в казанском клубе. Отмечается, что в случае перехода в екатеринбургскую команду Игнатьев должен будет пойти на определенные понижения в финансовом аспекте контракта.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Иван принял участие в двух матчах, выходя на замену, и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Рубином" действует до 30 июня 2024 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2,8 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Урал" может арендовать у "Рубина" Ивана Игнатьева
Форвард "Рубина" Иван Игнатьев может продолжить карьеру в "Урале".
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!