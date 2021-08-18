"Газпром нефтехим Салават" - российская нефтехимическая компания, которая владеет одним из наиболее крупных в России производственных комплексов нефтепереработки, расположенным в Башкирии (город Салават). Ранее компания "Газпром нефтехим Салават" носила другое название - "Салаватнефтеоргсинтез".
Доля "Газпром переработка" в уставном капитале "Газпром нефтехим Салават" составляет 99,9%. Единственный участник "Газпром переработки" - ПАО "Газпром".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что новый спонсор вложит в "Уфу" около одного миллиарда рублей.
Источник: Eurostavka
СМИ: новый спонсор готов вложить в "Уфу" около 1 млрд рублей
СМИ: "Газпром" будет спонсировать "Уфу"
Компания "Газпром нефтехим Салават" станет новым спонсором "Уфы".
Фото: "Евроставка"
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