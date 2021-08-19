"Прорваться в еврокубки и навести там шороху. Спортивная составляющая очень важна, она влияет на любые клубные процессы и показатели. Если станем успешными в плане результатов, это позитивно отразится на финансах, болельщиках, трансферах, - на всем", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
По итогам четырех туров Российской Премьер-Лиги "Уфа", которую возглавляет Алексей Стукалов, располагается на одиннадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе четыре очка. Напомним, в еврокубки от России попадают команды, занявшие первые четыре места в чемпионате, а также победитель Кубка страны.
Газизов: цель "Уфы"? Прорваться в еврокубки и навести там шороху
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов озвучил глобальную цель клуба из Башкортостана.
Фото: ФК "Уфа"
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