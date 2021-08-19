Матчи Скрыть

Сделать ставку

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Текстильщик
16:00
Спартак-2Не начат
П1 2.95X 3.05П2 2.47

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бетис
22:00
КадисНе начат
П1 1.51X 4.4П2 6.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
РБ Лейпциг
21:30
ШтутгартНе начат
П1 1.41X 5.2П2 7.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брест
22:00
ПСЖНе начат
П1 9.8X 6.2П2 1.29

Новая подруга Мамаева - о бывшей жене футболиста Алане: неадекватная, подлая бабенка

Надежда Санько, новая подруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, оскорбила экс-супругу футболиста Алану.
"Не знаю, наркоманка она или нет, не брала у нее анализы. Зато уверена, что она трусливая, неадекватная, подлая бабенка, у которой нет ни капли благородства. Все, что она делает - это дно! Алана всегда позиционирует себя в качестве жертвы и хочет, чтобы ее пожалели", - приводит слова Санько "Стархит".

Павел и Алана сыграли свадьбу в 2013 году. У пары есть общая дочь Алиса. На данный момент Мамаевы находятся в процессе развода. Причиной расторжения брака, по словам девушки, стали многократные измены мужа.

Алана Мамаева - о новой возлюбленной Павла: так долго мечтала о богатой жизни, что будет строить из себя великомученицу

Источник: Мамаев прописался в кафе. Вероятно, он сделал это, чтобы делить имущество с бывшей женой в ростовском суде

Источник: по адресу, где зарегистрировался Мамаев, помимо кафе находится общежитие для футбольной команды "Ростов"

Суд наложил арест на два автомобиля Аланы Мамаевой стоимостью порядка 27 млн рублей

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Мамаев Ростов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

"Краснодар" подтвердил факт трансфера Жигулева в "Заглембе"
Матч "Урал" - "Динамо" смогут посетить 500 болельщиков
Источник: "Зенит" предложил Луневу вернуться на правах аренды. Голкипер отказал клубу
"Аякс" представил форму, посвященную Бобу Марли (фото)
Месси не попал в заявку "ПСЖ" на матч против "Бреста". Доннарумма и Ди Мария - в списке
Слуцкий: три последних матча "Рубин" провел на очень тяжелом по качеству поле
Сын Андрея Тихонова стал игроком клуба "СКА-Хабаровск"
Источник: у Жиго есть предложение от российского клуба 3
СМИ: полузащитник "Краснодара" Жигулев подписал контракт с польским "Заглембе"
Вратарь "Спартака" Селихов приступил к работе с мячом 1
"Желаем Юрию Валентиновичу вечной молодости". Сборная России поздравила Жиркова с днем рождения 2
СМИ: "Спартак" летом рассматривал Вушковича и Зиму на замену Жиго. Планы нарушил конфликт Заремы и Попова 8
Стала известна зарплата Бека-Бека в "Локомотиве" 4
"Арсенал" объявил о трансфере Эдегора из мадридского "Реала"
СМИ: Бека-Бека на выходных должен прибыть в Москву для подписания контракта с "Локомотивом" 2
Бохинен: приходишь в команду, понимая - тебя хочет в ней видеть один тренер. Он исчезает, появляется другой 3
Новая подруга Мамаева - о бывшей жене футболиста Алане: неадекватная, подлая бабенка 6
Бохинен: когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в ЛЧ. Остаться без еврокубков - не то, на что я надеялся 4
Бывший хавбек ЦСКА Цубер привлек внимание клуба Серии А
Президент "Легиона-Динамо" выразил надежду на то, что клуб до 7 сентября успеет заявить Хабиба
Шомуродов рассказал о трудностях в общении с Моуринью 2
Источник: экс-игрок "Спартака" Фернандо близок к подписанию контракта с "Фламенго" 1
Австрия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА, а Шотландия оторвалась 14
"Пасуш де Феррейра" победил "Тоттенхэм", "Рапид" разгромил "Зарю", "Рейнджерс" в меньшинстве одолел "Алашкерт"
Экс-защитник ЦСКА Бекао может перейти в "Торино", который интересуется Жиго 2
Газизов: цель "Уфы"? Прорваться в еврокубки и навести там шороху 13
"Штурм" победил "Муру", "Фейеноорд" разгромил "Эльфсборг", "Андерлехт" и "Витесс" разыграли остросюжетную ничью
СМИ: "Спартак" хочет получить за Жиго пять млн евро 7
Президент РФС высказался об отказе сборной Украины от участия на чемпионате мира по пляжному футболу 5
"Карабах" обыграл "Абердин", "Ракув" победил "Гент", ЛАСК и "Сент-Джонстон" сыграли вничью
Все новости
-