"Не знаю, наркоманка она или нет, не брала у нее анализы. Зато уверена, что она трусливая, неадекватная, подлая бабенка, у которой нет ни капли благородства. Все, что она делает - это дно! Алана всегда позиционирует себя в качестве жертвы и хочет, чтобы ее пожалели", - приводит слова Санько "Стархит".
Павел и Алана сыграли свадьбу в 2013 году. У пары есть общая дочь Алиса. На данный момент Мамаевы находятся в процессе развода. Причиной расторжения брака, по словам девушки, стали многократные измены мужа.
Алана Мамаева - о новой возлюбленной Павла: так долго мечтала о богатой жизни, что будет строить из себя великомученицу
Источник: Мамаев прописался в кафе. Вероятно, он сделал это, чтобы делить имущество с бывшей женой в ростовском суде
Источник: по адресу, где зарегистрировался Мамаев, помимо кафе находится общежитие для футбольной команды "Ростов"
Суд наложил арест на два автомобиля Аланы Мамаевой стоимостью порядка 27 млн рублей
Новая подруга Мамаева - о бывшей жене футболиста Алане: неадекватная, подлая бабенка
Надежда Санько, новая подруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, оскорбила экс-супругу футболиста Алану.
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