Червиченко отметил, что потенциальный трансфер Жиго за четыре миллиона евро - неплохой вариант для "Спартака". При этом он допустил, что слухи о возможном уходе Самуэля запускаются, чтобы повысить зарплату игрока в московском клубе.
"Четыре миллиона за Самуэля - неплохие деньги с учетом того, что у него остался год контракта. Но мне кажется, что это сказки, чтобы развести Федуна на невменяемые деньги и зарплату. Цифры по контракту, мелькающие в прессе, а там около четырех миллионов - бред. Думаю, что Жиго в "Торино" и двух миллионов не получит. Все просто видят, что хозяин клуба неустойчив и у него комплекс, что нельзя расстаться с игроком по истечении контракта. Обязательно нужно либо списать, либо продать до окончания контракта. Все этим успешно пользуются", - сказал Червиченко.
Напомним, ранее сообщалось, что Жиго может вскоре покинуть "Спартак". Указывалось, что французский футболист хочет перебраться в европейский клуб, чтобы чаще видеться с сыном. Основным претендентом на игрока считается "Торино".
Источник: Чемпионат
Источник: Жиго вскоре уйдет из "Спартака"
"Сказки, чтобы развести Федуна на невменяемую зарплату". Червиченко - о ситуации с возможным уходом Жиго из "Спартака"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о ситуации с возможным уходом защитника Самуэля Жиго из клуба.
Фото: "Спартак"
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