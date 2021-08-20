Согласно информации источника, положительный результат показали тесты вратарей Ярослава Годзюра и Ильи Помазуна. Также заразились Вячеслав Подберёзкин и еще несколько футболистов.
Отметим, что завтра, 21 августа, "Урал" примет "Динамо" в матче пятого тура РПЛ. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.
"Урал" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко. "Динамо" имеет в активе девять очков и располагается на четвертом месте в таблице.
Источник: Чемпионат
Источник: несколько игроков "Урала" заразились коронавирусом
В составе "Урала" несколько футболистов заразились коронавирусом.
Фото: РИА Новости
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