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Агент защитника "Фенербахче" Лемоса прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Спартака"

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы защитника "Фенербахче" Маурисио Лемоса, опроверг информацию об интересе к его клиенту со стороны московского "Спартака".
Фото: ФК "Фенербахче"
"Это только слух. "Спартак" ко мне не обращался", - цитирует Пасторелло Sport24.

Согласно данным турецких СМИ, помимо Лемоса в шорт-лист красно-белых на позицию центрального защитника входят еще шесть футболистов.

Напомним, 25-летний уругваец с 2015 по 2016 год защищал цвета казанского "Рубина". Контракт Лемоса с "Фенербахче" истекает через два года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 750 тысяч евро.

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Теги: Спартак Фенербахче
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