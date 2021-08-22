- "Уфа" станет сателлитом "Зенита" после спонсорства "Газпрома"? Я бы на это ответил, что болтать надо меньше! Смотрите игру, счет на табло! - передает слова Газизова "Спорт-Экспресс".
В матче 5 тура Российской премьер-лиги "Уфа" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1. На 10 минуте встречи счет открыл бразильский полузащитник гостей Малком. На 73 минуте нападающий "Уфы" Гамид Агаларов сквитал этот гол, установив окончательный результат матча. Ранее стало известно, что спонсором "Уфы" должна стать компания "Газпром нефтехим Салават", принадлежащая ПАО "Газпром".
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Газизов: "Уфа" станет сателлитом "Зенита"? Смотрите игру, счет на табло!
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что приход "Газпрома" в качестве спонсора сделает башкирский клуб сателлитом петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
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