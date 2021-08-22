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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Локомотив
16:00
КраснодарНе начат
П1 2.65X 3.5П2 2.65
Нижний Новгород
18:00
РостовНе начат
П1 3.15X 3П2 2.55
Химки
20:00
РубинНе начат
П1 2.65X 3.15П2 2.9

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вулверхэмптон
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.15X 3.15П2 2.47
Саутгемптон
16:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 5.2X 4.3П2 1.62
Арсенал
18:30
ЧелсиНе начат
П1 4.5X 3.5П2 1.88

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реал Сосьедад
18:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.47X 4.6П2 7
Атлетико
20:30
ЭльчеНе начат
П1 1.32X 5.4П2 11
Леванте
23:00
Реал МадридНе начат
П1 5.2X 4.3П2 1.62

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.56X 4.3П2 6
Удинезе
19:30
ЮвентусНе начат
П1 7.4X 4.7П2 1.45
Рома
21:45
ФиорентинаНе начат
П1 1.75X 4П2 4.5
Наполи
21:45
ВенецияНе начат
П1 1.25X 6.6П2 11

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хоффенхайм
16:30
УнионНе начат
П1 1.97X 3.65П2 3.85
Бавария
18:30
КельнНе начат
П1 1.14X 10П2 16

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лион
3 - 1
КлермонПерерыв
Метц
16:00
РеймсНе начат
П1 2.43X 3П2 3.35
Бордо
16:00
АнжеНе начат
П1 3.2X 3.2П2 2.42
Страсбур
16:00
ТруаНе начат
П1 2.02X 3.55П2 3.8
Монпелье
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.21X 3.5П2 3.3
Ренн
18:00
НантНе начат
П1 1.87X 3.5П2 4.6
Ницца
21:45
МарсельНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.85

Газизов: "Уфа" станет сателлитом "Зенита"? Смотрите игру, счет на табло!

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что приход "Газпрома" в качестве спонсора сделает башкирский клуб сателлитом петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
- "Уфа" станет сателлитом "Зенита" после спонсорства "Газпрома"? Я бы на это ответил, что болтать надо меньше! Смотрите игру, счет на табло! - передает слова Газизова "Спорт-Экспресс".

В матче 5 тура Российской премьер-лиги "Уфа" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1. На 10 минуте встречи счет открыл бразильский полузащитник гостей Малком. На 73 минуте нападающий "Уфы" Гамид Агаларов сквитал этот гол, установив окончательный результат матча. Ранее стало известно, что спонсором "Уфы" должна стать компания "Газпром нефтехим Салават", принадлежащая ПАО "Газпром".

«Газпром» в «Уфе», бывшая жена встала между «Спартаком» и Жиго, из сборной России ушли врачи. Главное за 18 августа

Жара в столице Башкирии! «Зенит» свысока отнесся к «Уфе», поплатившись потерей двух очков и лидерства

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Теги: УФА Зенит Газизов
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