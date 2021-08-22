Малафеев отметил, что не стоит никого записывать в безусловные фавориты в борьбе за чемпионство. По мнению бывшего голкипера "Зенита", исход борьбы за чемпионский титул в РПЛ непредсказуем.
"Я по прошлому сезону говорил и повторю сейчас, что любая команда в нашем чемпионате может стать чемпионом. Не стоит преждевременно говорить о каком-то безусловном фаворите. Да, "Зенит" три года кряду доказывает, что они первая команда в России, но нужно продолжать работать и двигаться вперед, и все остальные команды нашего чемпионата тоже стремятся к чемпионству", - сказал Малафеев.
Напомним, что накануне "Динамо" победило "Урал" в матче пятого тура РПЛ (1:0). "Бело-голубые" обошли "Зенит" и возглавили турнирную таблицу РПЛ. В их активе 12 очков. "Зенит" идет вторым с 11 очками в запасе.
Источник: Спорт-Экспресс
Малафеев прокомментировал выход "Динамо" на первое место в РПЛ
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал выход "Динамо" на первое место в чемпионате России.
Фото: инстаграм Вячеслава Малафеева
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