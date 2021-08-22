Кавазашвили похвалил Айртона, заявив, что тот грамотно действует на поле и приносит существенную пользу команде. Также он призвал натурализовать бразильского защитника "красно-белых".
"Айртон - это чудесный футболист. Очень грамотно играет и приносит много пользы для команды. Проблема в том, что у него нет партнеров такого же уровня. Дайте Айртону российский паспорт, это решит много проблем.
Думаю, скоро в сборной России будут играть Айртоны и Жиго, а российских футболистов не будет, если отменят лимит. Состав будет набираться из производственных коллективов", - сказал Кавазашвили.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Айртон провел пять матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
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Кавазашвили: Айртон - чудесный футболист, дайте ему российский паспорт
Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о защитнике "красно-белых" Айртоне.
Фото: "Спартак"
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