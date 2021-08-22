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Николич прокомментировал победу "Локомотива" над "Краснодаром"

Наставник "Локомотива" Марко Николич высказался о победе над "Краснодаром" в матче пятого тура РПЛ (2:1).
Фото: "Локомотив"
Николич отметил, что во втором тайме игроки "Локомотива" устали. При этом тренер заявил, что доволен своей командой.

"Благодарю болельщиков за поддержку. К сожалению, нам не хватило сил во втором тайме, началась импровизация. Но я очень доволен командой - есть желание, борьба, командный дух и самоотдача. У нас очень сложный график, но мы справляемся. <...> Я сделал выводы из прошлого сезона, когда мы остановились в одном шаге от победы в чемпионате. Первая часть сезона в России намного сложнее, сумасшедшее количество игр, и мы строим команду под эту задачу", - сказал Николич.

Отметим, что "Локомотив", набрав 11 очков, пребывает на третьем месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. "Краснодар" занимает девятое место, в активе команды шесть очков.

Источник: Sport24

Андрей Червиченко: если бы "Локомотив" во втором тайме атаковал так же, как в первом, то выиграл бы более убедительно

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Теги: Николич Локомотив
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