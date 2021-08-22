Николич прокомментировал победу "Локомотива" над "Краснодаром"

Николич отметил, что во втором тайме игроки "Локомотива" устали. При этом тренер заявил, что доволен своей командой.
"Благодарю болельщиков за поддержку. К сожалению, нам не хватило сил во втором тайме, началась импровизация. Но я очень доволен командой - есть желание, борьба, командный дух и самоотдача. У нас очень сложный график, но мы справляемся. <...> Я сделал выводы из прошлого сезона, когда мы остановились в одном шаге от победы в чемпионате. Первая часть сезона в России намного сложнее, сумасшедшее количество игр, и мы строим команду под эту задачу", - сказал Николич.
Отметим, что "Локомотив", набрав 11 очков, пребывает на третьем месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. "Краснодар" занимает девятое место, в активе команды шесть очков.
Источник: Sport24
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Фото: "Локомотив"
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