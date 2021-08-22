"У нас были проблемы с центром обороны, на данном этапе мы очень уязвимы в этой зоне. Постарались выпустить максимально оптимальное сочетание игроков. Однако когда пропускаешь быстрый гол, все становится сложнее. <...> Мы перестраиваем команду, сегодня провели качественный матч. Старались не просто ловить соперника на контратаках, но играть с позиции силы", - заявил Гончаренко.
Отметим, что "Краснодар" находится на девятом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе команды Гончаренко шесть очков.
Источник: Матч ТВ
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Гончаренко: мы провели качественный матч с "Локомотивом". Старались играть с позиции силы
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко высказался о поражении от "Локомотива" в матче пятого тура РПЛ (1:2).
Фото: "Краснодар"
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