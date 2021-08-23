— Отмена лимита на легионеров не решит глобальную проблему российского футбола. Безусловно, присутствие большего числа иностранных футболистов в клубах РПЛ повысит их результаты в еврокубках. Но только если это будут легионеры высокой квалификации, а не с такой же, как отечественные футболисты, — цитирует Рианчо Sport24.
61-летний Рианчо с июня по октябрь 2018 года исполнял обязанности помощника главного тренера в московском "Спартаке". Затем он руководил командой на правах исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством "Спартак" провел шесть матчей.
Сегодня, 23 августа, президент РФС Александр Дюков заявил, что организация предложит полную отмену лимита на легионеров в российском футболе. Сейчас в РПЛ клуб может заявить восемь иностранных игроков на сезон.
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Рианчо: отмена лимита на легионеров не решит глобальную проблему российского футбола
Бывший наставник "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал информацию, согласно которой в России могут отменить лимит на легионеров.
Фото: Getty Images
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