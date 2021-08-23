Губерниев — о возможной отмене лимита на легионеров: наш футбол находится в болоте, из которого нужно выходить

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что лимит на легионеров в российском футболе может быть отменен.

Фото: архив Дмитрия Губерниева