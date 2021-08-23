— Я приветствую все шаги РФС, потому что наш футбол находится в болоте, из которого нужно выходить. С лимитом надо что-то делать, потому что нужно увеличивать конкуренцию внутри страны, — цитирует Губерниева "СЭ".
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что организация предложила отменить лимит на легионеров.
Дюков: РФС выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров
Смородская: поддерживаю отмену лимита, это шаг вперёд и свободная конкуренция
Дюков: в 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее сборная выступила лучше
Губерниев — о возможной отмене лимита на легионеров: наш футбол находится в болоте, из которого нужно выходить
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что лимит на легионеров в российском футболе может быть отменен.
Фото: архив Дмитрия Губерниева
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