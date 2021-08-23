Сообщается, что клуб поддержал решение РФС на проходящем сейчас общем собрании команд РПЛ. Большая группа клубов выступает за то, что смягчить лимит до схемы "10+15". Она означает, что команды смогут заявить на сезон 10 иностранных футболистов. Сейчас эта цифра ограничена восемью игроками.
По сведениям, клубы хотят ввести такое правило не в следующем сезоне, а через год-два.
Ранее о возможной отмене лимита на легионеров высказался президент РФС Александр Дюков.
Источник: "РБ Спорт".
Дюков: РФС выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров
Дюков: в 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее сборная выступила лучше
Источник: лишь "Рубин" выступил за полную отмену лимита на легионеров. Большинство клубов РПЛ за систему "10+15"
Казанский "Рубин" согласен с идеей Российского футбольного союза о полной отмене лимита на легионеров.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!