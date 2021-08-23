— Все еще очень сыро. В этом просто есть зерно. Если, например, "Уфа" может обойтись 6 легионерами, а не 8 — мы можем эти 2 места отдать. Это продает не клуб-клубу, а через РФС. Эти места нам оплатят. Конечно, это выгодно для клубов с небольшим бюджетом, — цитирует Газизова "СЭ".
Ранее появилась информация, что "Зенит" предложил свою реформу по лимиту легионеров в Премьер-лиге. Клуб предлагает выкупать места у легионеров у других команд лиги за определенную плату. Эту идею поддержала "Уфа" и лично Шамиль Газизов.
Источник: "Зенит" предложил выкупать легионерские места. "Уфа" — единственный клуб, кто поддержал идею
Газизов — об идеи "Зенита" по продаже мест для легионеров: все еще очень сыро. В этом просто есть зерно
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал идею "Зенита" о выкупе легионерских мест в РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"
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