Агент сообщил, что у Фернандо есть предложения из Европы, Бразилии и ОАЭ.
"Из "Спартака" предложений не поступало. Был только один контакт, но они утверждали, что в клубе нет места для иностранца из-за лимита на легионеров. Сейчас это делает невозможным любой разговор по переходу Фернандо", - сказал Де Фария.
Он также отметил, что к Фернандо был интерес и от других команд из России, но полузащитник "очень любит "Спартак".
Полузащитник Фернандо выступал за московский клуб в период с 2016 по 2019 год. В составе "Спартака" он провел 98 матчей, в которых забил 12 мячей.
В 2019 году он перешел на правах аренды в "Бейцзин Гоань", а в феврале 2020 года подписал полноценный контракт с китайским клубом, в составе которого провел 26 матчей и забил 4 гола.
Источник: Sport24
Агент Фернандо: со "Спартаком" был контакт. Сказали, у них нет места для иностранца из-за лимита
Футбольный агент Матеус Де Фария, представляющий интересы полузащитника "Бэйцзин Гоань" Фернандо, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!