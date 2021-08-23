Матчи Скрыть

Сделать ставку

Александр Дюков: наш футбол настолько же агентский, насколько в Европе и мире

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о деятельности футбольных агентов и правовом регулировании их деятельности.
Фото инстаграм "Газпром нефть"
– Какова роль агентов в российском футболе и какой она должна быть? Агенты, безусловно, влияют на футбол. Но наш футбол настолько же агентский, насколько и в Европе и мире. Агенты – это легитимные субъекты футбола.

Конечно, их влияние может быть как негативным, так и положительным. Нам бы хотелось видеть, что в своей работе они сделали фокус на долгосрочное планирование карьеры и развития игрока, а не руководствовались бы принципом "здесь и сейчас".

Я не могу сказать, что это реформы, но определенные изменения в регулировании агентской деятельности мы проводим. Принят новый регламент, в его рамках мы увеличиваем конкуренцию среди агентов. При этом обязательной становится сдача экзамена, мы вводим определенные качественные требования а агентам.
Их главная цель – создавать дополнительную стоимость, развивать игроков, способствовать их прогрессу, – сказал Дюков на телеканале "Россия 24".

Так, по информации официального сайта Международной федерации футбола (ФИФА), российские клубы в 2020 году потратили на агентские выплаты 21,5 млн долларов.

В сумме во всём мире команды потратили 496,2 млн долларов. Большую части из общих выплат составляет доля европейских клубов - 473,5 млн долларов. Тройку лидеров по объёму выплат средств агентам составляют английские (110 млн долларов), итальянские (87,9 млн долларов) и португальские (87,9 млн долларов).

Несмотря на значительные средства, передаваемые агентам, ранее они были ещё больше. В 2019 году общая сумма составляла 654,7 млн долларов.

Из российских команд более всех на выплаты агентам выделили средств "Зенит" (8 млн евро) и "Локомотив" (6 млн евро). Чуть ниже расположились "Рубин", "Спартак" и "Динамо". Выделенные ими средства находятся на отметке 4-4,6 млн евро

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Дюков Зенит Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Ну такое себе предложение". Жена Дюпина прокомментировала возможную отмену лимита на легионеров
Дюков: стиль и видение футбола Карпина совпадает с нашим. Он - отличный мотиватор 1
"Вест Хэм" возглавляет таблицу АПЛ впервые с 2006-го года
СМИ: "Лион" попытается подписать Азмуна до закрытия трансферного окна 4
Президент РФС: действие лимита может быть эффективным в краткосрочный момент, в дальнейшем он уступает открытой конкуренции 1
Наставник "Бенфики" Жезуш - о предстоящем матче с ПСВ: мы выйдем на поле с намерением забить
Дюков: наш клубный футбол остался на уровне нулевых в то время, как европейский футбол уходит вперёд 6
Клуб третьего испанского дивизиона устроит среди своих болельщиков розыгрыш ужина с игроком "Барселоны"
Колыванов - о ничьей "Спартака": Витория начал дергаться и подстраиваться под "Арсенал" 1
Александр Дюков: наш футбол настолько же агентский, насколько в Европе и мире 1
"Вест Хэм" в большинстве разгромил "Лестер"
Кавазашвили - о лимите на легионеров: контракт игрока не должен смотреть на национальность 2 эксклюзив
Агент Маскареля заявил, что игрока хотели подписать "Зенит" и "Локомотив" 3
Гол Диаса принес "Милану" победу над "Сампдорией" в стартовом туре Серии А
Кавазашвили: отмена лимита на легионеров в РПЛ - большая ошибка 6 эксклюзив
Шевченко посетил тренировку "Шахтера" перед ответным матчем с "Монако" в Лиге чемпионов (видео)
СМИ: Месси дебютирует за "ПСЖ" в матче против "Реймса"
"Севилья" вырвала победу в матче с "Хетафе"
Агент Фернандо: со "Спартаком" был контакт. Сказали, у них нет места для иностранца из-за лимита 1
Новичок "Эльче" Маскарель отклонил выгодное предложение "Зенита" 5
Стал известен соперник сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира по пляжному футболу
СМИ: ограничения посещаемости матчей РПЛ планируют сохранить до конца 2021 года
ЧМ по пляжному футболу: сборная России разгромила Японию и вышла в 1/4 финала 10
Терехов: из-за травмы, к сожалению, не получится поехать в сборную
Источник: "Лион" возобновил интерес к защитнику "Спартака" Жиго 5
Отец Марадишвили: Костя - игрок ЦСКА. У него контракт до 2025 года 17
Первый канал покажет матчи сборной России с Хорватией и Кипром
Гендиректор "Локомотива" - о Бека-Бека: молодой и перспективный игрок с потенциалом для роста 1
СМИ: "Спартак" интересуется Владиславом Игнатьевым 31
Джердан Шакири заключил трехлетний контракт с "Лионом"
Все новости
-