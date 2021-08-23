– Какова роль агентов в российском футболе и какой она должна быть? Агенты, безусловно, влияют на футбол. Но наш футбол настолько же агентский, насколько и в Европе и мире. Агенты – это легитимные субъекты футбола.
Конечно, их влияние может быть как негативным, так и положительным. Нам бы хотелось видеть, что в своей работе они сделали фокус на долгосрочное планирование карьеры и развития игрока, а не руководствовались бы принципом "здесь и сейчас".
Я не могу сказать, что это реформы, но определенные изменения в регулировании агентской деятельности мы проводим. Принят новый регламент, в его рамках мы увеличиваем конкуренцию среди агентов. При этом обязательной становится сдача экзамена, мы вводим определенные качественные требования а агентам.
Их главная цель – создавать дополнительную стоимость, развивать игроков, способствовать их прогрессу, – сказал Дюков на телеканале "Россия 24".
Так, по информации официального сайта Международной федерации футбола (ФИФА), российские клубы в 2020 году потратили на агентские выплаты 21,5 млн долларов.
В сумме во всём мире команды потратили 496,2 млн долларов. Большую части из общих выплат составляет доля европейских клубов - 473,5 млн долларов. Тройку лидеров по объёму выплат средств агентам составляют английские (110 млн долларов), итальянские (87,9 млн долларов) и португальские (87,9 млн долларов).
Несмотря на значительные средства, передаваемые агентам, ранее они были ещё больше. В 2019 году общая сумма составляла 654,7 млн долларов.
Из российских команд более всех на выплаты агентам выделили средств "Зенит" (8 млн евро) и "Локомотив" (6 млн евро). Чуть ниже расположились "Рубин", "Спартак" и "Динамо". Выделенные ими средства находятся на отметке 4-4,6 млн евро
Александр Дюков: наш футбол настолько же агентский, насколько в Европе и мире
Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о деятельности футбольных агентов и правовом регулировании их деятельности.
Фото инстаграм "Газпром нефть"
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