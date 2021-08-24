"По первым пяти турам будет понятна дальнейшая судьба Миранчука в "Аталанте". Думаю, игроком старта он не будет. У Гасперини свой костяк, в основе которого Алексею нет места. Да, Малиновский раскрылся во втором сезоне, но Миранчука и Малиновского сравнивать нельзя, это совершенно разные игроки. Миранчук — Маленький принц "Локомотива", а Малина сам себя сделал, он прогрызал себе путь в европейский футбол, проходя через самую настоящую безнадегу", - передаёт слова Лахтера Sport24.
Руслан Малиновский перешёл в "Аталанту" в июле 2019 года из "Генка". Сумма компенсации, выплаченная бельгийскому клубу, составила 13,6 млн евро.
В прошлом сезоне в составе "Аталанты" 28-летний украинец провёл 36 матчей. В них игрок набрал двадцать результативных действий по системе "гол+пас" (8+12).
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 млн евро.
Алексей Миранчук пополнил итальянскую команду в сентябре 2020 года. Сумма компенсации составила 14,5 млн евро.
В прошлом сезоне за бергамасков россиянин провёл 25 матчей. В них полузащитник отличился четырьмя мячами и двумя результативными передачами.
Агент Лахтер: Миранчук - маленький принц "Локомотива", а Малиновский сам себя сделал
Футбольный агент Деннис Лахтер сравнил перспективы Руслана Малиновского и Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: инстаграм "Аталанты"
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