Сообщается, что стороны согласовали условия перехода 24-летнего футболиста. Игрок прилетит в Москву 27 августа и подпишет контракт на три года.
Кауфриз в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах чемпионата Бельгии, не отметившись голевыми действиями. Его контракт истекает следующим летом. Transfermarkt оценивает игрока в 850 тысяч евро.
На счету защитника одна игра за сборную Бельгии U-21.
Источник: Eurostavka.
Источник: "Спартак" договорился о покупке защитника "Сент-Трюйдена"
Защитник "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфриз станет игроком "Спартака".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!