"Максимилиано — один из вариантов, но не единственный. Также идет поиск на российском рынке для усиления конкуренции. В любом случае говорить наверняка о переходе того или иного футболиста можно только после того, как он пройдёт медосмотр, и мы объявим об этом на наших официальных ресурсах", — передаёт слова Зеленова "СЭ".
Ранее сообщалось, что переход Максимилиано Кауфриза из бельгийского клуба уже оформлен. Говорилось о том, что игрок заключил контракт с красно-белыми на три года и прибудет в Москву 27 августа.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 850 тысяч евро. 24-летний бельгиец в текущем сезоне местного чемпионата поучаствовал в пяти матчах "Сент-Трюйдена", результативными действиями не отметился.
В прошлом национальном первенстве футболист провёл 24 матча в лиге. В них игрок отличился забитым мячом и результативной передачей.
Источник: "Спартак" договорился о покупке защитника "Сент-Трюйдена"
Источник: защитник "Балтики" Макарчук перейдет в "Спартак"
"Спартак" отреагировал на информацию о переходе Кауфриза
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал сведения о возможном трансфере защитника "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфриза.
Фото: Getty Images
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