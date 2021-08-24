Матчи Скрыть

Сделать ставку

"Спартак" отреагировал на информацию о переходе Кауфриза

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал сведения о возможном трансфере защитника "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфриза.

Фото: Getty Images
"Максимилиано — один из вариантов, но не единственный. Также идет поиск на российском рынке для усиления конкуренции. В любом случае говорить наверняка о переходе того или иного футболиста можно только после того, как он пройдёт медосмотр, и мы объявим об этом на наших официальных ресурсах", — передаёт слова Зеленова "СЭ".

Ранее сообщалось, что переход Максимилиано Кауфриза из бельгийского клуба уже оформлен. Говорилось о том, что игрок заключил контракт с красно-белыми на три года и прибудет в Москву 27 августа.

Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 850 тысяч евро. 24-летний бельгиец в текущем сезоне местного чемпионата поучаствовал в пяти матчах "Сент-Трюйдена", результативными действиями не отметился.

В прошлом национальном первенстве футболист провёл 24 матча в лиге. В них игрок отличился забитым мячом и результативной передачей.

Источник: "Спартак" договорился о покупке защитника "Сент-Трюйдена"

Источник: защитник "Балтики" Макарчук перейдет в "Спартак"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кауфриз Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Бека Бека счастлив от перехода в "Локомотив"
Кафельников — о Жиго: он не пользуется большим спросом в Европе. Думаю, вся история по его продаже была надутой
Семак — о игре с ЦСКА: "Зениту" предстоит очень сложный матч против одного из соискателей чемпионства в РПЛ 3
Президент "Урала" — о предложении "Зенита": давайте сразу покупать и продавать места в чемпионате 1
Стало известно, сколько болельщиков смогут посетить игру между "Динамо" и "Локомотивом" 1
Кукуян: хочется поехать в Европу, но пока не получается с английским
Источник: "Спартак" ищет полузащитника на замену Хендриксу 5
"Сегодня начнем торговать квотами, завтра — очками". "Ахмат" выступил против идеи "Зенита" о выкупе мест 2
На матч между "Химками" и "Нижним Новгородом" будет допущена тысяча зрителей 1
Иванов обслужит матч "Зенита" и ЦСКА. Все назначения судей на игры 6-го тура РПЛ
Кукуян сравнил работу судьи с сапером 2
"Спартак" отреагировал на информацию о переходе Кауфриза 1
Источник: защитник "Балтики" Макарчук перейдет в "Спартак" 7
Мбаппе: я считаю себя звездой, но это не делает меня лучше других 3
Источник: "Спартак" договорился о покупке защитника "Сент-Трюйдена" 4
Арбитр Николаев - об удалении Головина: так за мяч не борются, для меня это бесспорный момент
В честь Иньесты назвали новый вид динозавров 1
Источник: Кунья, которым интересовался "Зенит", подпишет контракт с мадридским "Атлетико"
Лахтер: Миранчук не способен выполнять требования Гасперини. Надо уходить в другую итальянскую команду 6
Агент Лахтер: Миранчук - маленький принц "Локомотива", а Малиновский сам себя сделал 1
РФС опубликовал заявление об изменении формата соревнований и лимита на легионеров 10
Белотти, в котором заинтересован "Зенит", может перейти в "Интер"
Президент РФС Дюков: нам нужно создавать свою школу тренеров 7
"Первая победа в сезоне!" "Ростов" показал, что осталось за кадром матча в Нижнем Новгороде (видео)
"Ну такое себе предложение". Жена Дюпина прокомментировала возможную отмену лимита на легионеров 8
Дюков: стиль и видение футбола Карпина совпадает с нашим. Он - отличный мотиватор 4
"Вест Хэм" возглавляет таблицу АПЛ впервые с 2006-го года
СМИ: "Лион" попытается подписать Азмуна до закрытия трансферного окна 5
Президент РФС: действие лимита может быть эффективным в краткосрочный момент, в дальнейшем он уступает открытой конкуренции 1
Наставник "Бенфики" Жезуш - о предстоящем матче с ПСВ: мы выйдем на поле с намерением забить
Все новости
-