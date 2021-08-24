— Правильно ли, что Жиго не отпустили? Если бы был бы реальный интерес, то его бы продали.
Мне кажется, по нему нет предложения, даже по такому футболисту как Жиго. Он не пользуется большим спросом в Европе. Думаю, вся история по его продаже была надутой, — цитирует Кафельникова "СЭ".
27-летний Жиго защищает цвета "Спартака" с лета 2018 года. За это время он сыграл в 79 матчах, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.
Ранее появилась информация, что Жиго готов покинуть клуб, так как хочет больше видеться со своим сыном. Сообщалось, что "Спартак" может продать защитника в это трансферное окно, но по последним данным, Жиго доиграет этот сезон за красно-белых, а затем уйдет на правах свободного агента.
Кафельников — о Жиго: он не пользуется большим спросом в Европе. Думаю, вся история по его продаже была надутой
Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал ситуацию вокруг защитника Самюэля Жиго.
Фото: ФК "Спартак"
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