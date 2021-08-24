Как сообщает источник, пока генеральный спонсор не будет найден, "Нижний Новгород" будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области. Отмечается, что депутаты комитета по бюджету рассмотрели поправки, предложенные региональным правительством, к закону о бюджете области на нынешний год. Согласно поправкам, на содержание "Нижнего Новгорода" будет дополнительно выделено 350 миллионов рублей.
Также указывается, что годовой бюджет для выступлений в РПЛ футбольный клуб оценил в один миллиард рублей, заявка на финансирование в 2022 году составила 1,8 миллиарда рублей.
Отметим, что на данный момент "Нижний Новгород" пребывает на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ с семью очками в активе.
Источник: Коммерсантъ
Путин поручил найти генерального спонсора для "Нижнего Новгорода" среди госкорпораций
Президент России Владимир Путин поручил найти генерального спонсора для "Нижнего Новгорода", поиск будет проходить среди государственных корпораций.
Фото: РИА Новости
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